Соболєва розгромила п'яту сіяну і вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Швейцарії

Анастасія Соболєва (194) легко обіграла п'яту сіяну іспанку Андреа Ласаро Гарсію (142) і вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 125 у швейцарському Монтре.

Гра тривала 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:3.

За поєдинок Соболєва 3 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 2 брейки.

Montreux Nestle Open – WTA 125

Монтре, Швейцарія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Друге коло, 9 вересня

Анастасія Соболєва (Україна) – Андреа Ласаро Гарсія (Іспанія) 6:0, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Соболєва зіграє проти переможниці матчу Аліна Гранвер (317, Швейцарія) – Нома Ноха Акугуе (137, Німеччина).

Нагадаємо, напередодні Анастасія у непростому матчі першого кола перемогла німкеню Міну Годжич (275).