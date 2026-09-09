Соболєва розгромила п'яту сіяну і вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Швейцарії
Анастасія Соболєва
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Анастасія Соболєва (194) легко обіграла п'яту сіяну іспанку Андреа Ласаро Гарсію (142) і вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 125 у швейцарському Монтре.
Гра тривала 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:3.
За поєдинок Соболєва 3 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 2 брейки.
Montreux Nestle Open – WTA 125
Монтре, Швейцарія, грунт
Призовий фонд: $115,000
Друге коло, 9 вересня
Анастасія Соболєва (Україна) – Андреа Ласаро Гарсія (Іспанія) 6:0, 6:3
Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Соболєва зіграє проти переможниці матчу Аліна Гранвер (317, Швейцарія) – Нома Ноха Акугуе (137, Німеччина).
Нагадаємо, напередодні Анастасія у непростому матчі першого кола перемогла німкеню Міну Годжич (275).