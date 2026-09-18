Соболєва поступилася другій сіяній у чвертьфіналі турніру WTA у Любляні

Анастасія Соболєва (181) не змогла вийти у півфінал турніру серії WTA 125 у словенській Любляні. У чвертьфінальному матчі українка поступилася другій сіяній чешці Лаурі Самсон (118).

Гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 1:6.

Українка добре розпочала зустріч, повівши 3:0, однак із наступних 14 геймів спромоглася виграти лише 2.

За поєдинок Соболєва 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 6 брейків.

Zavarovalnica Triglav Ljubljana – WTA 125

Любляна, Словенія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Чвертьфінал, 18 вересня

Анастасія Соболєва (Україна) – Лаура Самсон (Чехія) 4:6, 1:6

Суперниці зустрічалися вдруге за півтора місяці, двічі перемогла чешка.

Нагадаємо, напередодні Соболєва в матчі другого кола обіграла іншу представницю Чехії Денісу Жолдакову (464).