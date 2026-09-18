Соболєва поступилася другій сіяній у чвертьфіналі турніру WTA у Любляні
Анастасія Соболєва (181) не змогла вийти у півфінал турніру серії WTA 125 у словенській Любляні. У чвертьфінальному матчі українка поступилася другій сіяній чешці Лаурі Самсон (118).
Гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 1:6.
Українка добре розпочала зустріч, повівши 3:0, однак із наступних 14 геймів спромоглася виграти лише 2.
За поєдинок Соболєва 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 6 брейків.
Анастасія Соболєва (Україна) – Лаура Самсон (Чехія) 4:6, 1:6
Суперниці зустрічалися вдруге за півтора місяці, двічі перемогла чешка.
Нагадаємо, напередодні Соболєва в матчі другого кола обіграла іншу представницю Чехії Денісу Жолдакову (464).