Соболєва здобула непросту перемогу в першому колі турніру у Швейцарії

Анастасія Соболєва (194) вийшла у друге коло турніру серії WTA 125 у швейцарському Монтре. Українка в трьох сетах обіграла німкеню Міну Годжич (275).

Гра тривала 2 години 32 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 4:6, 7:5.

За поєдинок Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 7 помилок на подачі та 4 брейки.

Montreux Nestle Open – WTA 125

Монтре, Швейцарія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Першее коло, 7 вересня

Анастасія Соболєва (Україна) – Міна Годжич (Німеччина) 6:2, 4:6, 7:5

Суперниці зустрічалися вдруге поточного сезону, обидва матчі залишилися за українкою. У наступному колі змагань Соболєва зіграє проти переможниці іспанського протистояння Андреа Ласаро Гарсія (142) – Анхела Фіта Болуда (213).

Нагадаємо, що останнім турніром для Соболєвої був US Open, де наша тенісистка програла на старті кваліфікації.