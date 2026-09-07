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Соболєва здобула непросту перемогу в першому колі турніру у Швейцарії

Станіслав Матусевич — 7 вересня 2026, 20:26
Соболєва здобула непросту перемогу в першому колі турніру у Швейцарії
Анастасія Соболєва
btu.org.ua

Анастасія Соболєва (194) вийшла у друге коло турніру серії WTA 125 у швейцарському Монтре. Українка в трьох сетах обіграла німкеню Міну Годжич (275).

Гра тривала 2 години 32 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 4:6, 7:5.

За поєдинок Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 7 помилок на подачі та 4 брейки.

Montreux Nestle Open WTA 125
Монтре, Швейцарія, грунт
Призовий фонд: $115,000
Першее коло, 7 вересня

Анастасія Соболєва (Україна) – Міна Годжич (Німеччина) 6:2, 4:6, 7:5

Суперниці зустрічалися вдруге поточного сезону, обидва матчі залишилися за українкою. У наступному колі змагань Соболєва зіграє проти переможниці іспанського протистояння Андреа Ласаро Гарсія (142) – Анхела Фіта Болуда (213).

Нагадаємо, що останнім турніром для Соболєвої був US Open, де наша тенісистка програла на старті кваліфікації.

Анастасія Соболєва WTA 125

Анастасія Соболєва

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