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Соболєва вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Словенії

Станіслав Матусевич — 16 вересня 2026, 13:19
Соболєва вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Словенії
Анастасія Соболєва
Getty Images

Анастасія Соболєва (181) зіграє у чвертьфіналі турніру серії WTA 125 у словенській Любляні. У матчі другого кола українка перемогла чешку Денісу Жолдакову (464).

Гра тривала 1 годину 55 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:4.

За поєдинок Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 4 брейки.

Zavarovalnica Triglav Ljubljana WTA 125
Любляна, Словенія, грунт
Призовий фонд: $115,000
Друге коло, 16 вересня

Анастасія Соболєва (Україна) – Деніса Жолдакова (Чехія) 7:5, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі Соболєва зіграє проти переможниці матчу між Веронікою Фальковською (320, Польща) та Лаурою Самсон (118, Чехія).

Нагадаємо, минулого тижня Анастасія дійшла до чвертьфіналу турніру аналогічної категорії у швейцарському Монтре.

Анастасія Соболєва WTA 125

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