Соболєва не змогла пробитися у фінал турніру WTA 125 у Колумбії

Українка Анастасія Соболєва (216) не змогла пройти у фінал турніру WTA 125 у Барранкільї, Колумбія, поступившись представниці Аргентини Наді Подоросці (88).

Матч тривав 1 годину 45 хвилин і завершився з рахунком 2:1 (6:1, 1:6, 6:1). Дніпрянка допустилася трьох подвійних помилок та реалізувала 1 з 5 брейкпойнтів.

Суперниця Анастасії впевнено забрала перший сет, і на початку другого почала тиснути, але Соболєва легко взяла ініціативу у свої руки та зрівняла рахунок по сетах. У вирішальному, третьому сеті Подороска знову знищила українку, не залишивши шансів на перемогу.

Barranquilla Open — WTA 125

Барранкілья, Колумбія, Хард

Призовий фонд — $115,000

Півфінал, 17 серпня

Надя Подороска (Аргентина) — Анастасія Соболєва (Україна) 2:1 (6:1, 1:6, 6:1)

Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна (30) не змогла здолати білоруску Аріну Сабаленко в третьому колі хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США). Раніше Марта Костюк поступилася першій ракетці світу Ізі Швьонтек у третьому колі турніру, Даяна Ястремська програла чешці Кароліні Муховій на старті змагань, а Ангеліна Калініна — Каролін Возняцкі.