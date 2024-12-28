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Мінус один. Соболєва не пробилась в основну сітку турніру у Брісбені

Микита Павлів — 28 грудня 2024, 12:08
Мінус один. Соболєва не пробилась в основну сітку турніру у Брісбені
Анастасія Соболєва
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Українська тенісистка Анастасія Соболєва (217) не змогла кваліфікуватись до основної сітки турніру WTA 500 у австралійському Брісбені.

У фіналі кваліфікації Анастасія поступилась місцевій тенісистці Меддісон Інгліс (154) у двох сетах – 3:6, 0:6.

Матч тривав одну годину та п’ять хвилин.

WTA 500
Брісбен, Австралія, хард
Призовий фонд – $1 520 600
Фінал кваліфікації, 29 грудня

Меддісон Інгліш (Австралія) – Анастасія Соболєва (Україна) – 6:3, 6:0

Для 20-річної українки це дебют на турнірах WTA 500.

Нагадаємо, у півфіналі кваліфікації Анастасія зуміла перемогти іншу представницю Австралії – Дар’ю Севіл з рахунком 2:1 (6:2, 2:6, 7:5).

Раніше на турнір у Брісбені заявились три інші українські тенісистки: Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Зазначимо, що Костюк розпочне сезон-2025 у парному розряді з новою партнершою – вона чинна переможниця US Open.

WTA Ангеліна Калініна Брісбен Марта Костюк Анастасія Соболєва Даяна Ястремська

Анастасія Соболєва

Соболєва з перемоги стартувала у кваліфікації турніру у Брісбені
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