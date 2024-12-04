Костюк та ще три українські тенісистки визначилися з дебютним турніром на 2025 рік

Перша ракетка України Марта Костюк (18) розпочне новий сезон на турнірі WTA 500 в австралійському Брісбені.

Про це повідомляє BTU.org.

Також у цьому місті розпочнуть сезон Ангеліна Калініна (33) та Даяна Ястремська (57). Відомо, що заявку на змагання подали чотири представниці першої десятки WTA: Аріна Соболенко (№1), Джессіка Пегула (№7), Емма Наварро (№8) і Дар'я Касаткіна (№9).

Паралельно буде проходити турнір WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія). Саме туди заявилася Юлія Стародубцева (100), яка цього року провела чудовий сезон.

Минулого року в Окленді розпочинала сезон Еліна Світоліна. Вона дійшла до фіналу, але поступилася Коко Гофф. Зараз Еліна проходить реабілітацію після травми.