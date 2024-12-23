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Костюк розпочне парний сезон-2025 з чинною чемпіонкою US Open

Микита Павлів — 23 грудня 2024, 12:59
Костюк розпочне парний сезон-2025 з чинною чемпіонкою US Open
Марта Костюк
ФТУ

Українська тенісистка Марта Костюк (18) розпочне тенісний сезон-2025 у парі з чинною чемпіонкою US Open латвійкою Оленою Остапенко (15).

Про це повідомило видання Великий теніс України.

Зазначається, що Костюк з Остапенко зіграють на турнірі WTA 500 у австралійському Брісбені.

Нагадаємо, раніше латвійська тенісистка досить успішно відіграла три сезони в тандемі з іншою українською тенісисткою Людмилою Кіченок. Їхній дует розпався наприкінці 2024-го.

У активі латвійсько-української пари – перемога на US Open-2024 та змаганнях WTA 1000 у Цинциннаті, а також участь у двох Підсумкових турнірах WTA (2022-го та 2024-го).

Нагадаємо, у основній сітці одиночного розряду у Брісбені зіграють три українки: Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Брісбен Людмила Кіченок Марта Костюк Олена Остапенко

Марта Костюк

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