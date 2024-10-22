Соболєва отримала першу суперницю в основі турніру в Мексиці

Українка Анастасія Соболєва (216) в першому колі основи турніру WTA 125 у Тампіко (Мексика) зіграє з Мариною Стакушич з Канади (140).

Відзначимо, що обидві тенісистки розпочинали виступи на цих змаганнях у кваліфікації. Переможниця зустрічі у другому колі змагатиметься проти 20-річної американка Робін Монтгомері (106), яка отримала 7 номер посіву від організаторів.

Анастасія у відборі до 125-тисячника в Мексиці переграла українку Катерину Володько (6:4, 7:5) та "нейтральну" тенісистку Марію Козирєву (7:5,7:6).

Це буде вже сьома участь для української тенісистки в основі змагань цієї категорії у поточному сезоні.

Раніше повідомлялось, що Анастасія Соболєва викликана до складу збірної на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Австрії, який відбудеться 16-17 листопада на хардовому корті The Courts McKinney у Техасі (США).