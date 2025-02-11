Стало відомо, коли Костюк вийде на корт 12 лютого на великому турнірі у Досі
11 лютого 2025, 23:03
Марта Костюк
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У середу, 12 лютого, продовжаться змагання в основній сітці турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.
У четвертий ігровий день на корт вийде єдина українка, яка продовжує виступати в одиночному розряді. Марта Костюк зіграє свій матч третього кола.
Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000
Доха, Катар, хард
Призовий фонд: $3,654,963
Третє коло одиночного розряду
Третє коло одиночного розряду
16:00*. Марта Костюк (21, Україна) – Магда Лінетт (36, Польща), корт Grandstand 2, 3-м запуском після матчу Дабровскі/Рутліфф – Андрєєва/Шнайдер.
* Орієнтовний час початку за київським часом
Нагадаємо, що напередодні Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу Коко Гофф зі США.