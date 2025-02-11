Стало відомо, коли Костюк вийде на корт 12 лютого на великому турнірі у Досі

У середу, 12 лютого, продовжаться змагання в основній сітці турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

У четвертий ігровий день на корт вийде єдина українка, яка продовжує виступати в одиночному розряді. Марта Костюк зіграє свій матч третього кола.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Третє коло одиночного розряду





16:00*. Марта Костюк (21, Україна) – Магда Лінетт (36, Польща), корт Grandstand 2, 3-м запуском після матчу Дабровскі/Рутліфф – Андрєєва/Шнайдер.

* Орієнтовний час початку за київським часом

Нагадаємо, що напередодні Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу Коко Гофф зі США.