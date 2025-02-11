Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Стало відомо, коли Костюк вийде на корт 12 лютого на великому турнірі у Досі

11 лютого 2025, 23:03
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty images

У середу, 12 лютого, продовжаться змагання в основній сітці турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

У четвертий ігровий день на корт вийде єдина українка, яка продовжує виступати в одиночному розряді. Марта Костюк зіграє свій матч третього кола.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000
Доха, Катар, хард
Призовий фонд: $3,654,963
Третє коло одиночного розряду

16:00*. Марта Костюк (21, Україна) – Магда Лінетт (36, Польща), корт Grandstand 2, 3-м запуском після матчу Дабровскі/Рутліфф – Андрєєва/Шнайдер.

* Орієнтовний час початку за київським часом

Нагадаємо, що напередодні Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу Коко Гофф зі США.

Доха Марта Костюк WTA 1000 Магда Лінетт

Доха

Сенсація у Катарі. Костюк вибила з боротьби третю ракетку світу
Три українки вийдуть на корт 11 лютого на престижному турнірі у Досі
Ще одна поразка у Досі. Надія Кіченок та Лейла Фернандес поступилися у парному розряді
Неймовірна розв'язка. Світоліна перемогла Вондроушову у Досі після провалу у першому сеті
Ястремська програла у першому колі престижного турніру в Досі

Останні новини