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Снігур з впевненої перемоги стартувала на турнірі ITF у Франції

Олексій Мурзак — 10 вересня, 16:28
Снігур з впевненої перемоги стартувала на турнірі ITF у Франції
Дар'я Снігур
Getty Images

Українська тенісистка Дар'я Снігур (123) з розгромної перемоги стартувала на хардовому турнірі ITF W75 у французькому Ле-Небурі.

У першому колі вона в статусі лідера посіву обіграла Ольгу Хелмі з Данії (702) - 6:1, 6:2.

ITF W75
Ле-Небурі, Франція
Призовий фонд - $60 000
Перше коло, 10 вересня

Дар'я Снігур (Україна) – Ольга Хелмі (Данія) 6:1, 6:2

Нагадаємо, раніше українка Леся Цуренко поступилась німецькій тенісистці українського походження Єві Лис у першому колі турніру WTA 250 у Монастірі, Туніс.

Матч тривав 1 годину 50 хвилин.

Дарія Снігур

Дарія Снігур

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