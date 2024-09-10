Снігур з впевненої перемоги стартувала на турнірі ITF у Франції
Дар'я Снігур
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Українська тенісистка Дар'я Снігур (123) з розгромної перемоги стартувала на хардовому турнірі ITF W75 у французькому Ле-Небурі.
У першому колі вона в статусі лідера посіву обіграла Ольгу Хелмі з Данії (702) - 6:1, 6:2.
ITF W75
Ле-Небурі, Франція
Призовий фонд - $60 000
Перше коло, 10 вересня
Дар'я Снігур (Україна) – Ольга Хелмі (Данія) 6:1, 6:2
Нагадаємо, раніше українка Леся Цуренко поступилась німецькій тенісистці українського походження Єві Лис у першому колі турніру WTA 250 у Монастірі, Туніс.
Матч тривав 1 годину 50 хвилин.