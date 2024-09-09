Цуренко поступилась колишній українці на старті турніру в Тунісі

Українка Леся Цуренко (91) поступилась німецькій тенісистці українського походження Єві Лис (126) у першому колі турніру WTA 250 у Монастірі, Туніс.

Матч тривав 1 годину 50 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 7:5. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 9 подвійних помилок та використала 3 з 5 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що Єва Лис народилася у Києві, але вже у віці двох років разом із родиною переїхала до німецького Гамбурга, де й почала займатися тенісом. Її батько Володимир представляв Україну у матчах на Кубку Девіса.

Jasmin Open Monastir — WTA 250

Монастір, Туніс

Хард

Призовий фонд — $267,082

Перше коло, 9 вересня

Єва Лис (Німеччина) — Леся Цуренко (Україна) 6:3, 7:5

Напередодні ще одна українка Юлія Стародубцева пробилась в основну сітку турніру в Тунісі. У фіналі кваліфікації вона обіграла нейтральну тенісистку з білоруським паспортом Альону Фалей.