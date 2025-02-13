Снігур зіграє у чвертьфіналі турніру ITF у Альтенкірхені

Українська тенісистка Дар'я Снігур (132) 13 лютого провела матч другого кола на турнірі ITF W75, який проходить на хардовому покритті у залі у німецькому Альтенкірхені.

Друга сіяна Снігур за 1 годину 6 хвилин перемогла господарку кортів Кароліну Кул (426) – 6:3, 6:1.

Rewe Petz Ladies Open – ITF W75

Альтенкірхен, Німеччина, хард (зал)

Призовий фонд – $60 000

Друге коло, 13 лютого

Дар'я Снігур (Україна) – Кароліна Кул (Німеччина) 6:3, 6:1

У наступному раунді змагань Снігур зустрінеться з переможницею пари Маріам Болквадзе (237, Грузія) – Ліан Тран (384, Нідерланди).

Нагадаємо, що у першому колі змагань у Німеччині Снігур обіграла німкеню Настасью Шунк (293).