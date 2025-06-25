Снігур: Важко оцінити форму, адже перед Вімблдоном я дивом не потрапила до Ноттінгема

23-річна киянка Дар’я Снігур впевнено стартувала в кваліфікації Вімблдону, здолавши туркеню Берфу Дженгіз – 6:3, 6:1. Після матчу українка в короткому флешкоментарі для Чемпіона розповіла про неприємний епізод з потраплянням, а точніше, непотраплянням на підготовчий до мейджору турнір WTA 250 Nottingham Open.

"Важко сказати, в якій формі я підійшла до Вімблдону, адже не потрапила на останній підготовчий турнір у Ноттінгемі – залишилася першою в "альтернативі" у кваліфікацію. Тому настрій залежав вже від жеребу: мені було важливо отримати суперницю для першого кола, з якою я зможу знайти свій ритм і знову відчути гру на траві.

Офіційні матчі – це зовсім інші відчуття, ніж тренування. Тепер головне – не втратити цей ритм у поєдинку другого кола з Яною Фетт", – сказала українка.