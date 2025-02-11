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Костюк несподівано перемогла Гофф у Досі: огляд матчу

Станіслав Матусевич — 11 лютого 2025, 18:24
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty images

Українська тенісистка Марта Костюк (21) здобула сенсаційну перемогу над Коко Гофф (3, США) на турнірі серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

Огляд матчу

Матч тривав 1 годину 14 хвилин і завершився перемогою українки з рахунком 6:2, 7:5.

Костюк за гру 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 7 помилок на подачі та 2 брейки.

Нагадаємо, що трохи раніше Еліна Світоліна не змогла вийти до третього кола змагань у Досі, поступившись Джессіці Пегулі з США.

ВІДЕООГЛЯД Марта Костюк Коко Гофф WTA 1000

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