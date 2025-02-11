Костюк несподівано перемогла Гофф у Досі: огляд матчу
Марта Костюк
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Українська тенісистка Марта Костюк (21) здобула сенсаційну перемогу над Коко Гофф (3, США) на турнірі серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.
Огляд матчу
Матч тривав 1 годину 14 хвилин і завершився перемогою українки з рахунком 6:2, 7:5.
Костюк за гру 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 7 помилок на подачі та 2 брейки.
Нагадаємо, що трохи раніше Еліна Світоліна не змогла вийти до третього кола змагань у Досі, поступившись Джессіці Пегулі з США.