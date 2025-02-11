WTA завершила розслідування щодо тренера чемпіонки Вімблдона-2022

Жіноча тенісна асоціація (WTA) офіційно завершила розслідування щодо хорватського тренера Стефано Вукова, однак його відсторонення залишається чинним. Організація не розкрила деталей справи, посилаючись на конфіденційність, але наголосила на дотриманні справедливості та об’єктивності.

Про це повідомила журналістка Рім Абулейль.

Вуков працював із представницею Казахстану Єлєною Рибакіною протягом п’яти років, допомігши їй виграти Вімблдон-2022 та ще вісім титулів WTA. У серпні минулого року тенісистка оголосила про розрив співпраці та призначила своїм тренером Горана Іванішевича. Однак на початку 2024 року несподівано повернула Вукова у свій штаб, що викликало здивування у тенісному середовищі.

WTA розпочала розслідування після скарг на поведінку Вукова, яке описували як жорстке та надто інтенсивне. Через це він отримав тимчасове відсторонення, що забороняло йому перебувати в тренерському боксі під час матчів. Відомо, що сам Вуков заперечує всі звинувачення, а Рибакіна неодноразово заявляла, що він ніколи не ставився до неї неповажно.