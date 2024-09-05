Cіннер розповів, хто допоміг йому впоратися з тиском через допінг-скандал

Італійський тенісист Яннік Сіннер зізнався, що підтримка команди та родичів допомогла йому впоратися з тиском через допінг скандал.

Його слова цитує The Tennis Letter.

"У мене є команда та близькі люди. Вони знають, що я завжди тримаюсь за людей, які мене знають і мені вірять. Це дуже важливо. І, звичайно, я дуже радий, що вони в мене є як у тренерському плані, так і за межами корту.

Зрозуміло, спочатку було важко, але з кожним днем ​​ставало краще. Я радий. Побачимо, що я зможу показати у півфіналі", — сказав Сіннер.