Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Cіннер розповів, хто допоміг йому впоратися з тиском через допінг-скандал

Руслан Травкін — 5 вересня, 18:34
Cіннер розповів, хто допоміг йому впоратися з тиском через допінг-скандал
Яннік Сіннер
Instagram janniksin

Італійський тенісист Яннік Сіннер зізнався, що підтримка команди та родичів допомогла йому впоратися з тиском через допінг скандал.

Його слова цитує The Tennis Letter.

"У мене є команда та близькі люди. Вони знають, що я завжди тримаюсь за людей, які мене знають і мені вірять. Це дуже важливо. І, звичайно, я дуже радий, що вони в мене є як у тренерському плані, так і за межами корту.

Зрозуміло, спочатку було важко, але з кожним днем ​​ставало краще. Я радий. Побачимо, що я зможу показати у півфіналі", — сказав Сіннер.

Нагадаємо, Яннік двічі провалив допінг-тести, але уникнув дискваліфікації. Через це на нього вилилося багато критики.

На турнірі US Open-2024 італієць пробився до півфіналу, де зіграє проти британця Джека Дрейпера.

великий теніс Скандали в тенісі Яннік Сіннер

Яннік Сіннер

Тренер Сіннера: Він просто опинився у незручній ситуації, його вини тут нема
Різні правила для різних гравців: Шаповалов відреагував на виправдання Сіннера
Чесність має найвище значення в нашому спорті: ATP відреагувала на рішення щодо Сіннера
Перша ракетка світу уникнув дискваліфікації за дві позитивні допінг-проби
Перша ракетка світу пропустить Олімпіаду-2024

Останні новини