Сіннер досягнув вражаючої позначки зароблених призових за кар'єру

Станіслав Матусевич — 19 березня 2026, 13:38
Друга ракетка світу з Італії Яннік Сіннер після перемоги на Мастерсі в Індіан-Веллсі перевищив позначку в 60 мільйонів доларів призових за кар'єру, досягнувши восьмого показника в історії тенісу.

Про це повідомляє Великий теніс України.

До старту змагання в Індіан-Веллсі цифра призових Сіннера становила $57,544,926. За перемогу він отримав $1,151,380, крім цього, італійцю під час турніру нарахували додаткові виплати за програмою розподілу прибутку ATP, тож Яннік подолав рубіж у 60 мільйонів доларів.

Таким чином, загальна сума призових Сіннера тепер становить $60,039,831.

Його принциповий суперник, іспанець Карлос Алькарас, знаходиться трохи попереду з сумою $64,274,163.

Топ-10 гравців АТР і WTA за сумою призових в історії

  1. Новак Джокович (Сербія)$193,215,570
  2. Рафаель Надаль (Іспанія) – $134,946,100
  3. Роджер Федерер (Швейцарія) – $130,594,339
  4. Серена Вільямс (США) – $94,816,730
  5. Енді Маррей (Велика Британія) – $64,687,542
  6. Карлос Алькарас (Іспанія) – $64,274,163
  7. Александр Звєрєв (Німеччина) – $60,969,344
  8. Яннік Сіннер (Італія) – $60,039,831
  9. Даніїл Медведєв (-) – $51,150,419
  10. Аріна Сабалєнка (-) – $47,875,138

Нагадаємо, що Новак Джокович не виступить на Мастерсі в Маіямі через травму.

Сіннер відіграв очки в Алькараса, Сачко покращив свою позицію в оновленому рейтингу АТР
Сіннер обіграв Медведєва і став чемпіоном Мастерсу в Індіан-Веллсі
Класичного фіналу не буде: Алькарас програв росіянину в півфіналі Індіан-Веллса
Алькарас і Сіннер йдуть до фіналу: на Мастерсі в Індіан-Веллсі визначилися півфіналісти
На Мастерсі в Індіан-Веллсі визначилися четверо чвертьфіналістів

