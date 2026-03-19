Сіннер досягнув вражаючої позначки зароблених призових за кар'єру

Друга ракетка світу з Італії Яннік Сіннер після перемоги на Мастерсі в Індіан-Веллсі перевищив позначку в 60 мільйонів доларів призових за кар'єру, досягнувши восьмого показника в історії тенісу.

До старту змагання в Індіан-Веллсі цифра призових Сіннера становила $57,544,926. За перемогу він отримав $1,151,380, крім цього, італійцю під час турніру нарахували додаткові виплати за програмою розподілу прибутку ATP, тож Яннік подолав рубіж у 60 мільйонів доларів.

Таким чином, загальна сума призових Сіннера тепер становить $60,039,831.

Його принциповий суперник, іспанець Карлос Алькарас, знаходиться трохи попереду з сумою $64,274,163.

Топ-10 гравців АТР і WTA за сумою призових в історії

Новак Джокович (Сербія) – $193,215,570 Рафаель Надаль (Іспанія) – $134,946,100 Роджер Федерер (Швейцарія) – $130,594,339 Серена Вільямс (США) – $94,816,730 Енді Маррей (Велика Британія) – $64,687,542 Карлос Алькарас (Іспанія) – $64,274,163 Александр Звєрєв (Німеччина) – $60,969,344 Яннік Сіннер (Італія) – $60,039,831 Даніїл Медведєв (-) – $51,150,419 Аріна Сабалєнка (-) – $47,875,138

Нагадаємо, що Новак Джокович не виступить на Мастерсі в Маіямі через травму.