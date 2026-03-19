Сіннер досягнув вражаючої позначки зароблених призових за кар'єру
Друга ракетка світу з Італії Яннік Сіннер після перемоги на Мастерсі в Індіан-Веллсі перевищив позначку в 60 мільйонів доларів призових за кар'єру, досягнувши восьмого показника в історії тенісу.
Про це повідомляє Великий теніс України.
До старту змагання в Індіан-Веллсі цифра призових Сіннера становила $57,544,926. За перемогу він отримав $1,151,380, крім цього, італійцю під час турніру нарахували додаткові виплати за програмою розподілу прибутку ATP, тож Яннік подолав рубіж у 60 мільйонів доларів.
Таким чином, загальна сума призових Сіннера тепер становить $60,039,831.
Його принциповий суперник, іспанець Карлос Алькарас, знаходиться трохи попереду з сумою $64,274,163.
Топ-10 гравців АТР і WTA за сумою призових в історії
- Новак Джокович (Сербія) – $193,215,570
- Рафаель Надаль (Іспанія) – $134,946,100
- Роджер Федерер (Швейцарія) – $130,594,339
- Серена Вільямс (США) – $94,816,730
- Енді Маррей (Велика Британія) – $64,687,542
- Карлос Алькарас (Іспанія) – $64,274,163
- Александр Звєрєв (Німеччина) – $60,969,344
- Яннік Сіннер (Італія) – $60,039,831
- Даніїл Медведєв (-) – $51,150,419
- Аріна Сабалєнка (-) – $47,875,138
Нагадаємо, що Новак Джокович не виступить на Мастерсі в Маіямі через травму.