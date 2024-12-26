Експерша ракетка світу пропустить Australian Open через травму
Симона Халеп
WTA
Колишня перша ракетка світу Симона Халеп пропустить Australian Open.
Про це повідомляє ВВС.
За інформацією джерела, румунська тенісистка відчула дискомфорт в коліні та плечі після гри на виставковому турнірі World Tennis League в Абу-Дабі.
Через це вона вирішила перенести старт сезону і має намір повернутися на домашній турнір у Клужі, який відбудеться на початку лютого наступного року.
Минулого тижня Халеп отримала wildcard у кваліфікацію від організаторів турніру.
Кваліфікація Australian Open пройде з 6 до 9 січня, а сам турнір стартує 12 січня.
Раніше повідомлялося, що ще одна колишня перша ракетка світу чешка Кароліна Плішкова також повідомила, що не планує грати на Відкритому чемпіонаті Австралії-2025.