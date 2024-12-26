Експерша ракетка світу пропустить Australian Open через травму

Колишня перша ракетка світу Симона Халеп пропустить Australian Open.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією джерела, румунська тенісистка відчула дискомфорт в коліні та плечі після гри на виставковому турнірі World Tennis League в Абу-Дабі.

Через це вона вирішила перенести старт сезону і має намір повернутися на домашній турнір у Клужі, який відбудеться на початку лютого наступного року.

Минулого тижня Халеп отримала wildcard у кваліфікацію від організаторів турніру.

Кваліфікація Australian Open пройде з 6 до 9 січня, а сам турнір стартує 12 січня.

Раніше повідомлялося, що ще одна колишня перша ракетка світу чешка Кароліна Плішкова також повідомила, що не планує грати на Відкритому чемпіонаті Австралії-2025.