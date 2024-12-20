Колишня перша ракетка світу пропустить Australian Open-2025

Колишня перша ракетка світу рейтингу WTA чешка Кароліна Плішкова повідомила, що не планує грати на Відкритому чемпіонаті Австралії-2025.

Слова тенісистки передає видання Idnes.cz.

Як повідомляється у джерелі, Плішкова хоче повноцінно відновитись від травми отриманої на Відкритому чемпіонаті США-2024.

"Я не хочу квапити події. Я вже припускалася помилки зі своєю рукою: півтора місяця грала з болем і так нічого і не виграла. Це марно. Тож я візьму захищений рейтинг і повернуся, сподіваюся, у березні в Індіан-Веллсі та Маямі. Якщо, звісно, не трапиться ще якась невдача", – заявила Кароліна.

Спортсменка наголосила, що готова повернутись раніше на корт, але все залежатиме від термінів відновлення.

"Я б хотіла повернутися раніше, щоб люди могли мене побачити. Але не хочу знову випасти через травму або просто виживати на корті. Я просто хочу повернутися і грати ще. Плюс у тому, що інші частини мого тіла, наприклад, зап'ястя, з якими у мене були проблеми, відпочинуть за цей час", – розповіла Плішкова.

Нагадаємо, відкритий чемпіонат Австралії пройде з 12 по 26 січня на кортах Мельбурна.

Нещодавно з’явилась інформація, що українська тенісистка Леся Цуренко (115) може пропустити Australian Open-2025. Причина відсутності тенісистки у заявці на кваліфікацію турніру невідома.