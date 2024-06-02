Швьонтек розгромила росіянку Потапову за 40 хвилин на Ролан Гаррос

Перша ракетка світу Іга Швьонтек здобула розгромну перемогу над росіянкою Анастасією Потаповою (41) у межах 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату тенісу.

Зустріч завершилася за 41 хвилину з рахунком 6:0, 6:0. Швьонтек тричі подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та реалізувала 6 з 8 брейків. За всю гру росіянка виграла лише 10 очок.

Ця гра стала найшвидшою в кар'єрі Швьонтек та в історії Ролан Гаррос (підрахунок ведеться з 2015 року).

40 - Iga Swiatek has won the quickest completed main draw match at the Roland Garros since Opta started to collect this kind of data in 2015 (40 minutes). Hasten.



#rolandgarros | @rolandgarros @WTA @WTA_insider — OptaAce (@OptaAce) June 2, 2024

"Я просто була дуже зосереджена і справді була в зоні. Все пройшло досить швидко... досить дивно", — прокоментувала історичну перемогу польська тенісистка.

Roland Garros — Grand Slam

Париж, Франція, Ґрунт

Призовий фонд - $24,961,000

1/8 фіналу, 2 червня

Іга Швьонтек (Польща) — Анастасія Потапова (41) 6:0 6:0

У 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції полька зіграє з чешкою Маркетою Вондроушовою (5).

Напередодні Еліна Світоліна (19) переграла румунку Ану Богдан (64) у третьому колі Ролан Гаррос.