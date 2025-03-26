Швьонтек зазнала нападок з боку хейтера під час тренування в Маямі

Друга ракетка світу Іга Швьонтек минулої неділі на тренуванні перед матчем третього кола турніру Miami Open зазнала нападок з боку хейтера.

Про це повідомляє Super Express Sport.

Чоловік опублікував у соцмережах відеозапис, на якому чути, як він критикує спортсменку, згадуючи її сімейну ситуацію і психологиню Дар'ю Абрамович:

«Гей, Іго, подзвони своїй мамі. Іга, коли ти помиришся зі своєю матір'ю? Дар'я бігає з водою, як дресирований песик».

Нападником виявився 40-річний поляк, який проживає у Флориді. Його охарактеризували як примітивну і вульгарну людину, одержиму ненавистю щодо другої ракетки світу. Керівниця зі зв'язків із громадськістю Швьонтек, Дар'я Сулгостовська, у розмові з польськими журналістами наголосила, що безпека – це абсолютний пріоритет.

"Ми уважно стежимо за такими ситуаціями. Конструктивна критика – це одне, погрози, образи або навіть спроби втручання в роботу команди – зовсім інше, це неприпустимо, – підкреслила Сулгостовська. – Ми повідомили про інцидент організаторам турніру і WTA, вони негайно відреагували і вжили додаткових заходів, зокрема посилили охорону, за що ми їм дуже вдячні".

Під час матчу третього кола біля боксу другої ракетки світу чергував співробітник охорони. Також додаткова людина супроводжувала її під час післяматчевого інтерв'ю.

Нагадаємо, що у матчі 1/8 фіналу турніру в Маямі Швьонтек перемогла українку Еліну Світоліну (7:6(5), 6:3).