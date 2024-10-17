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Визначився остаточний список учасниць Підсумкового турніру WTA

Станіслав Лисак — 17 жовтня, 07:03
Визначився остаточний список учасниць Підсумкового турніру WTA
Getty Images

Стали відомі всі учасниці Підсумкового турніру WTA-2024, який відбудеться з 2 по 9 листопада в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Про це повідомляє пресслужба Жіночої тенісної асоціації.

Цього року за трофей WTA Finals поборються білоруська тенісистка Аріна Сабалєнко, перша ракетка світу Іга Швьонтек, а також Коко Гофф, Жасмін Паоліні, Олена Рибакіна, Джессіка Пегула, Чжен Ціньвень та Барбора Крейчикова.

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Підсумковий турнір WTA в поточному сезоні відбудеться на KSU Arena у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. Окрім найкращих гравчинь одиночного розряду, за трофей поборються також найкращі дуети. Українка Людмила Кіченок уже кваліфікувалася на цей турнір у парі з Оленою Остапенко з Латвії.

Зазначимо, що минулого року саме Іга Швьонтек виграла Підсумковий турнір, обігравши у фіналі Джессіку Пегулу. У 2018 році престижні змагання виграла українська тенісистка Еліна Світоліна.

Барбора Крейчикова Аріна Сабаленко Єлєна Рибакіна Іга Швьонтек Джессіка Пегула Коко Гофф Жасмін Паоліні Чжен Ціньвень

Іга Швьонтек

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