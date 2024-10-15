Швьонтек проти Сабалєнки. Відомі розклади в рейтингу перед Підсумковим турніром WTA

Першій ракетці світу Ізі Швьонтек потрібно буде вийти як мінімум до фіналу Підсумкового турніру WTA з трьома перемогами в групі, щоб залишитися на вершині після закінчення сезону. Навіть перемога на цих змаганнях не гарантує, що вона залишиться №1.

Відзначимо, що перше місце за підсумками року все ще вакантне. Після перемоги в Ухані друга ракетка світу Аріна Сабалєнка перебуває в кращій позицї. Багато чого залежить саме від неї. "Нейтральній" тенісистці достатньо буде вийти до фіналу, вигравши 2 з 3 матчів на груповій стадії.

Розклади на Підсумковому турнірі. Жовтий та червоний колір гарантують Сабалєнці завершення року як першій ракетці світу:

Відзначимо, що Швьонтек і Сабалєнка кваліфікувалися на WTA Finals четвертий рік поспіль. Це єдині два гравці, які займали першу сходинку рейтингу за останні два з половиною роки.

Швьонтек зайняла перше місце в квітні 2022 року, коли Ешлі Барті пішла на пенсію, і залишалась на ньому протягом 75 тижнів. Сабалєнка протрималася на першій позиції вісім тижнів після минулорічного Відкритого чемпіонату США, але Швьонтек повернула її собі, вигравши 11 останніх матчів у сезоні, у тому числі п'ять на WTA Finals в Канкуні.

Підсумковий турнір WTA в поточному сезоні відбудеться з 2 по 9 листопада на KSU Arena у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. У ньому візьмуть участь 8 найкращих гравчинь в одиночному розряді, а також найкращі дуети. Українка Людмила Кіченок уже кваліфікувалася на цей турнір у парі з Альоною Остапенко з Латвії.

Раніше визначились ще 4 учасниці Підсумкового турніру WTA