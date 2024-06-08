Швьонтек: Я вже досягла набагато більшого, ніж коли-небудь очікувала

Перша ракетка світу Іга Швьонтек у 23 роки вже перевищила власні очікування від кар’єри в тенісі.

Про це вона заявила після перемоги на Ролан Гаррос-2024. Її слова цитує офіційний сайт турніру.

"Я люблю це місце. Щороку я чекаю повернення сюди. У другому раунді я ледь не вилетіла з турніру, тож дякую Вам, друзі, за те, що підтримували та вболівали за мене. Я вже досягла набагато більшого, ніж коли-небудь очікувала. Я просто люблю все крок-за-кроком, насолоджуюся кожним матчем і кожним титулом. Моя мета — ставати кращим гравцем, і я відчуваю, що зараз я краще, ніж рік тому. Я пишаюся цим", — сказала Швьонтек.

Іга стала першою тенісисткою в історії, якій вдалося виграти 4 Ролан Гаррос до 25 років. Окрім чотирьох кубків Сьюзан-Ленгленн, у її колекції титулів Grand Slam також є US Open-2022.