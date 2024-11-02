Швьонтек хоче відібрати у Сабалєнки звання першої ракетки світу

Польська тенісистка Іга Швьонтек розповіла, що налаштована відібрати у Аріни Сабалєнки звання першої ракетки світу на Підсумковому турнірі WTA.

Про це Швьонтек розповіла на пресконференції в Ер-Ріяді.

"Очевидно, що ми обидві боремося за тенісну корону. Останні кілька років це робили, по суті, тільки удвох.

Очевидно, що я хочу продемонструвати свою найкращу гру тут і виграти цей турнір. Я зосереджуся на своєму першому матчі і буду робити все крок за кроком.

Вона чудовий гравець і заслуговує бути першою ракеткою світу. Я точно буду боротися за те, щоб повернутися на першу стрічку рейтингу".

Відзначимо, що польська тенісистка обов'язково повинна захистити свій титул, щоб мати шанс на перше місце в рейтингу за підсумками року. Навіть титул може виявитися недостатнім для Швьонтек. Сабалєнка може стати першою ракеткою за результатами року вже на груповій стадії турніру, якщо виграє всі три матчі групового етапу. Навіть якщо Аріна виграє лише один або два матчі, вона все одно буде гарантовано №1 за підсумками року, якщо дійде до фіналу турніру.

Якщо ж полька зазнає невдачі на груповому етапі, Сабалєнці може навіть не знадобитися виходити до півфіналу. Якщо Іга програє один матч в групі, то Аріна повинна виграти два, щоб закінчити 2024 рік під номером 1. Якщо Швьонтек програє два матчі раунду, Сабаленка може вирішити питання виграшем одного поєдинку.

Сабалєнка стартує на Підсумковому турнірі WTA уже сьогодні, 2 листопада. Швьонтек розпочне боротьбу на турнірі матчем з чешкою Барборою Крейчиковою, зустріч відбудеться 3 листопада.