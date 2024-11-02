Кіченок і Остапенко зіграють проти Синякової і Таунсенд: розклад матчів Підсумкового турніру WTA

2 листопада українська тенісистка Людмила Кіченок розпочне виступи на Підсумковому турнірі WTA, який пройде в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

У 1-му турі групового раунду змагань парного розряду українка та її напарниця Олена Остапенко з Латвії зіграють проти тандему Катерина Синякова (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США).

Зустріч запланована останнім 4-м запуском. Матч розпочнеться після гри Жасмін Паоліні – Єлєна Рибакіна, орієнтовний час початку – 20:00 за Києвом.

Відзначимо, що Люда і Олена, які посіяні під першим номером, потрапили до Зеленої групи, де також зіграють третій сіяний дует Сє Шувей/Елізе Мертенс (Тайвань/Бельгія), шості сіяні Ніколь Мелікар-Мартінес/Еллен Перес (США/Австралія), а також восьмий сіяний тандем Катерина Синякова/Тейлор Таунсенд (Чехія/США).

Розклад 1-го дня

14:30

[3] Сє Шувей (Тайвань) / Елізе Мертенс (Бельгія) – [6] Ніколь Меліхар-Мартінес (США) / Еллен Перес (Австралія)

Не раніше 17:00

[1] Аріна Сабаленка – [7] Чжен Ціньвень (Китай)

Наступний матч

[4] Жасмін Паоліні (Італія) – [5] Єлєна Рибакіна (Казахстан)

Наступний матч

[1] Людмила Кіченок (Україна) / Альона Остапенко (Латвія) – [8] Катерина Синякова (Чехія) – Тейлор Таунсенд (США)