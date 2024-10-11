Швьонтек – Надалю: Ти був і продовжуєш бути найбільшим натхненням, яке я коли-небудь мала в тенісі

Польська тенісистка Іга Швьонтек подякувала Рафаелю Надалю за мотивацію, яку вона отримувала від його гри.

Про це вона сказала у відео, присвяченому завершенню кар’єри легендарного іспанця.

"Ти був і продовжуєш бути найбільшим натхненням, яке я коли-небудь мала в тенісі. Ти – причина, чому я надвмотивована і продовжую вдосконалювати себе. Я б не була там, де я є, якби не натхнення, яке я отримала завдяки тобі", – сказала Швьонтек.

Нагадаємо, напередодні Надаль оголосив, що завершить професійну кар’єру після Кубку Девіса. "Король грунту" виграв 22 турніри Grand Slam (з яких 14 – Ролан Гаррос) – лише у серба Новака Джоковича більше.

Швьонтек упевнено йде стопами свого кумира. У свої 23 роки полька виграла вже чотири Ролан Гаррос та одного разу US Open. Наразі вона очолює рейтинг WTA.