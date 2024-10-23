Гонка за №1: що потрібно Швьонтек, щоб випередити Сабалєнку в рейтинзі

Другий рік поспіль найкраща тенісистка року визначиться в останній тиждень сезону Hologic WTA Tour, а суперництво Аріни Сабалєнка та Іги Швьонтек досягне кульмінації на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Як і минулого року, Сабалєнка поїде в Канкун як чинна перша ракетка світу. Цього року чемпіонка Відкритого чемпіонату Австралії та Відкритого чемпіонату США поїде в Ер-Ріяд з перевагою в 1,046 очок над Швьонтек, а це означає, що польська тенісистка повинна захистити свій титул, щоб мати шанс на перше місце в рейтингу за підсумками року.

І навіть титул може виявитися недостатнім для Швьонтек. "Нейтральна" тенісистка може стати першою ракеткою за результатами року вже на груповій стадії турніру, якщо виграє всі три матчі групового етапу. Навіть якщо Сабалєнка виграє лише один або два матчі, вона все одно буде гарантовано №1 за підсумками року, якщо дійде до фіналу турніру.

Якщо ж полька зазнає невдачі на груповому етапі, Сабалєнці може навіть не знадобитися виходити до півфіналу. Якщо Іга програє один матч в групі, то Аріна повинна виграти два, щоб закінчити 2024 рік під номером 1. Якщо Швьонтек програє два матчі раунду, Сабаленка може вирішити питання виграшем одного поєдинку.

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У 2023 році Сабалєнка мала перевагу в 630 очок над Швьонтек перед турніром у Канкуні і могла закріпити за собою звання першої ракетки світу, дійшовши до фіналу з двома перемогами на груповому етапі. Однак Іга випередила її, вигравши свій перший титул у фіналі WTA з безпрецедентним рекордом 5-0, включаючи півфінальну перемогу над Сабалєнкою.

Підсумковий турнір WTA в поточному сезоні відбудеться з 2 по 9 листопада на KSU Arena у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. У ньому візьмуть участь 8 найкращих гравчинь в одиночному розряді, а також найкращі дуети. Українка Людмила Кіченок уже кваліфікувалася на цей турнір у парі з Альоною Остапенко з Латвії.