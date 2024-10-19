Там зіграє Кіченок: Відомі всі учасниці парного Підсумкового турніру WTA

Вісім пар остаточно кваліфікувалась на Підсумковий турнір WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Араві.

Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.

Пари, що кваліфікувались на WTA Finals

Людмила Кіченок (Україна) / Олена Остапенко (Латвія) Габріела Дабровскі (Канада) / Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) Елізе Мертенс / Се Шувей (Китайський Тайбей) Жасмін Паоліні (Італія) / Сара Еррані (Італія) Керолайн Доулхайд (США) / Дезіре Кравчик (США) Вероніка Кудерметова (-) / Чжань Хаоцін (Китайський Тайбей) Ніколь Мелічар-Мартінес (США) / Еллен Перес (Австралія) Катержина Синякова (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США)

Підсумковий турнір WTA в поточному сезоні відбудеться на KSU Arena у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді.

Людмила Кіченок та Олена Остапенко вдруге зіграють на WTA Finals у парному розряді. У 2022 році тенісистки вийшли з групи, але поступилися в півфіналі змагань.

Минулого року титул виграла пара Лаура Зігемунд (Німеччина) / Вєра Звонарьова (-).

Раніше стали відомі учасниці турніру в одиночному розряді.