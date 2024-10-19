Там зіграє Кіченок: Відомі всі учасниці парного Підсумкового турніру WTA
Остапенко і Кіченок
Getty images
Вісім пар остаточно кваліфікувалась на Підсумковий турнір WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Араві.
Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.
Пари, що кваліфікувались на WTA Finals
- Людмила Кіченок (Україна) / Олена Остапенко (Латвія)
- Габріела Дабровскі (Канада) / Ерін Раутліфф (Нова Зеландія)
- Елізе Мертенс / Се Шувей (Китайський Тайбей)
- Жасмін Паоліні (Італія) / Сара Еррані (Італія)
- Керолайн Доулхайд (США) / Дезіре Кравчик (США)
- Вероніка Кудерметова (-) / Чжань Хаоцін (Китайський Тайбей)
- Ніколь Мелічар-Мартінес (США) / Еллен Перес (Австралія)
- Катержина Синякова (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США)
Підсумковий турнір WTA в поточному сезоні відбудеться на KSU Arena у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді.
Людмила Кіченок та Олена Остапенко вдруге зіграють на WTA Finals у парному розряді. У 2022 році тенісистки вийшли з групи, але поступилися в півфіналі змагань.
Минулого року титул виграла пара Лаура Зігемунд (Німеччина) / Вєра Звонарьова (-).
Раніше стали відомі учасниці турніру в одиночному розряді.