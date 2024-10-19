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Там зіграє Кіченок: Відомі всі учасниці парного Підсумкового турніру WTA

Володимир Клепач — 19 жовтня, 20:10
Там зіграє Кіченок: Відомі всі учасниці парного Підсумкового турніру WTA
Остапенко і Кіченок
Getty images

Вісім пар остаточно кваліфікувалась на Підсумковий турнір WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Араві.

Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.

Пари, що кваліфікувались на WTA Finals

  1. Людмила Кіченок (Україна) / Олена Остапенко (Латвія)
  2. Габріела Дабровскі (Канада) / Ерін Раутліфф (Нова Зеландія)
  3. Елізе Мертенс / Се Шувей (Китайський Тайбей)
  4. Жасмін Паоліні (Італія) / Сара Еррані (Італія)
  5. Керолайн Доулхайд (США) / Дезіре Кравчик (США)
  6. Вероніка Кудерметова (-) / Чжань Хаоцін (Китайський Тайбей)
  7. Ніколь Мелічар-Мартінес (США) / Еллен Перес (Австралія)
  8. Катержина Синякова (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США)

Підсумковий турнір WTA в поточному сезоні відбудеться на KSU Arena у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді.

Людмила Кіченок та Олена Остапенко вдруге зіграють на WTA Finals у парному розряді. У 2022 році тенісистки вийшли з групи, але поступилися в півфіналі змагань.

Минулого року титул виграла пара Лаура Зігемунд (Німеччина) / Вєра Звонарьова (-).

Раніше стали відомі учасниці турніру в одиночному розряді.

Людмила Кіченок Підсумковий турнір WTA Олена Остапенко

Людмила Кіченок

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