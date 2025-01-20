Швьонтек – друга наймолодша тенісистка, що десять разів виходила в 1/4 фіналу турнірів Grand Slam

Польська тенісистка Іга Швьонтек вийшла в чвертьфінал Australian Open та повторила вікове досягнення росіянки Свєтлани Кузнецової.

Про це повідомляє пресслужба WTA.

Так, спортсменка стала другою наймолодшою тенісисткою серед жінок, що 10 разів виходили у чвертьфінал турнірі Grand Slam в одиночному розряді.

У 2009 році росіянці було 23 роки, коли вона пробилась у 1/4 фіналу.

Зазначимо, що Швьонтек вже має у своєму активі 22 перемоги на турнірах WTA та 7 перемог ITF.

В наступному колі Australian Open полька зіграє проти восьмої ракетки світу Емми Наварро.

Раніше Швьонтек встановила унікальне досягнення для сучасного тенісу.