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Швьонтек – друга наймолодша тенісистка, що десять разів виходила в 1/4 фіналу турнірів Grand Slam

Володимир Максименко — 20 січня 2025, 12:21
Швьонтек – друга наймолодша тенісистка, що десять разів виходила в 1/4 фіналу турнірів Grand Slam
Іга Швьонтек
x.com/BJKCup

Польська тенісистка Іга Швьонтек вийшла в чвертьфінал Australian Open та повторила вікове досягнення росіянки Свєтлани Кузнецової.

Про це повідомляє пресслужба WTA.

Так, спортсменка стала другою наймолодшою тенісисткою серед жінок, що 10 разів виходили у чвертьфінал турнірі Grand Slam в одиночному розряді.

У 2009 році росіянці було 23 роки, коли вона пробилась у 1/4 фіналу.

Зазначимо, що Швьонтек вже має у своєму активі 22 перемоги на турнірах WTA та 7 перемог ITF.

В наступному колі Australian Open полька зіграє проти восьмої ракетки світу Емми Наварро.

Раніше Швьонтек встановила унікальне досягнення для сучасного тенісу.

Grand Slam Іга Швьонтек Australian Open-2025

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