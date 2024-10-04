Соболенко переможена. Відома третя півфіналістка великого турніру в Пекіні

Чеська тенісистка Кароліна Мухова (49) пробилася до півфіналу хардового турніру WTA 1000 у Пекіні, Китай.

У матчі 1/4 фіналу 28-річна чешка здолала другу ракетку світу і лідерку посіву Аріну Соболенко, перервавши її 15-матчеву переможну серію.

Матч тривав 2 години 48 хвилин. Мухова виконала 5 подач навиліт, у суперниці ейс був лише один. Кароліна припустилась 5 подвійних помилок, у Аріни було 3. Чешка реалізувала 3 із 10 брейкпойнтів, "нейтральна" тенісистка – 4 з 8.

WTA 1000 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – $13,140,000

Чвертьфінал, 4 жовтня

Кароліна Мухова (Чехія) – Аріна Соболенко – 7:6(5), 2:6, 6:4

Це була четверта зустріч суперниць, Мухова виграла 3-й очний поєдинок поспіль.

У півфіналі Мухова зіграє з переможницею матчу Мірра Андрєєва (22) – Чжен Ціньвень (7).

Раніше до півфіналу вийшли Коко Гофф (6) і Паула Бадоса (19).