Швьонтек: Відчуваю на своїй спині мішень, бо я №1
Перша ракетка світу Іга Швьонтек відчуває більше тиску через лідерство у рейтингу WTA.
Про це вона розповіла в інтерв’ю пресслужбі Ролан Гаррос.
"Думаю, два роки тому я вигравала так багато матчів ще й тому, що ніхто на це не очікував. Коли почалася моя серія перемог, у рейтингу я посідала навіть не друге місце. Думаю, інші тенісистки не були готові до моєї гри.
Зараз усе інакше. Тепер вони готові, і я відчуваю на своїй спині мішень, бо я №1. Тож я більше пишаюся тим, що відбувається зараз. Перемоги на турнірах цього року показали, що ми рухаємося у правильному напрямку", — сказала Швьонтек.
Уже в понеділок, 27 травня, Іга розпочне свій шлях на Ролан Гаррос матчем проти Леолії Жанжан (143). На турнірі також зіграють шість українських тенісисток. Напередодні вони дізналися своїх суперниць у першому колі.