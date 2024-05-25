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Швьонтек: Відчуваю на своїй спині мішень, бо я №1

Игорь Чернявский — 25 травня, 19:55
Швьонтек: Відчуваю на своїй спині мішень, бо я №1

Перша ракетка світу Іга Швьонтек відчуває більше тиску через лідерство у рейтингу WTA.

Про це вона розповіла в інтерв’ю пресслужбі Ролан Гаррос.

"Думаю, два роки тому я вигравала так багато матчів ще й тому, що ніхто на це не очікував. Коли почалася моя серія перемог, у рейтингу я посідала навіть не друге місце. Думаю, інші тенісистки не були готові до моєї гри.

Зараз усе інакше. Тепер вони готові, і я відчуваю на своїй спині мішень, бо я №1. Тож я більше пишаюся тим, що відбувається зараз. Перемоги на турнірах цього року показали, що ми рухаємося у правильному напрямку", — сказала Швьонтек.

Уже в понеділок, 27 травня, Іга розпочне свій шлях на Ролан Гаррос матчем проти Леолії Жанжан (143). На турнірі також зіграють шість українських тенісисток. Напередодні вони дізналися своїх суперниць у першому колі.

Ролан Гаррос Іга Швьонтек

Іга Швьонтек

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