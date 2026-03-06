Зіркові спортсменки отримали власних ляльок "Барбі" напередодні 8 березня: фото

Англійська футболістка Хлої Келлі отримала незвичний подарунок напередодні Міжнародний жіночий день. Спортсменці презентували спеціальну іменну ляльку від бренду Barbie.

Таким чином компанія вирішила відзначити жінок, які досягли видатних результатів у своїх сферах і стали прикладом для майбутніх поколінь. Лялька Келлі стала частиною нового проєкту Barbie Dream Team, до якого увійшли відомі жінки з різних куточків світу.

Разом із Хлої Келлі свої персональні ляльки отримали легенда тенісу Серена Вільямс та польська альпіністка Зоя Скубіс.

Читайте також : Відео Фото Презент на честь ефектної перемоги над Дюбуа: Усику подарували золотий IPhone

У заяві компанії зазначили, що новий проєкт має надихати дівчат мріяти масштабно та вірити у власні можливості.

"Мрія справжня, і у нас є команда, яка це доводить. Напередодні Міжнародного жіночого дня Barbie з гордістю представляє першу в історії команду Barbie Dream Team, до якої увійшли вісім жінок з усього світу. Кожна з них проклала шлях для майбутніх поколінь дівчат, досягнувши проривних результатів у своїй сфері", – йдеться у заяві бренду.

До цієї команди також увійшли дослідниця-космонавтка Келлі Джерарді, професійна автогонщиця Сіа Регіна Сірвент Альварадо, німецька попзірка Гелене Фішер, серферка Стефані Гілмор та індійська крикетистка Смріті Мандхана.

Раніше повідомлялося, що зіркова фігуристка і золота медалістка Ігор-2026 знялася у стильній фотосесії для модного журналу.