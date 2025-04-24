Зіграв на слабкості зірки: бразильский фанат виміняв футболку Неймара на іграшку

Бразильский вболівальник Фламенго так сильно хотів отримати футболку від лідера Сантоса Неймара, що вигадав хитрий план.

Евандро Сена придбав квиток на перші ряди місцевого дербі, щоб бути ближче до свого кумира та запропонувати йому вигідний обмін.

Читайте також : Фото Неймар романтичним сюрпризом привітав кохану із днем народження

Фанат знав про любов Неймара до персонажа коміксів Бетмена, тому придбав для футболіста іграшкову версію мотоцикла супергероя.

Дочекавшись, коли бразилець буде дивитися на трибуни, Сена вигукнув нападнику про подарунок і той підійшов поцікавитися. Серце зірки Сантоса розтопилося і фанат отримав омріяну футболку.

Нагадаємо, у новому сезоні бразильського чемпіонату на рахунку Неймара лише два неповні матчі, в яких він не відзначився результативними діями.

Напередодні зірковий нападник отримав чергову травму, через що залишив поле у грі з Атлетіко Мінейро у сльозах.