Сачко дійшов до 1/4 фіналу на першому турнірі в сезоні
Віталій Сачко
ATP
Український тенісист Віталій Сачко (417) завершив виступи на хардовому "челенджері" у Кемпері, Франція.
В матчі 1/4 фіналу українець програв Маттео Мартіно (215). Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:4 на користь француза.
Українець тричі подав навиліт і не припустився подвійних помилок. У суперника було 7 ейсів і 2 подвійних. Сачко не реалізував свій єдиний брейк-пойнт, Мартіно використав 2 з 2.
ATP Challenger Tour 125
Кемпер, Франція, хард (зал)
Призовий фонд – €181,250
1/4 фіналу
Маттео Мартіно (Франція) – Віталій Сачко (Україна, Q) 7:5, 6:4
У першому колі Віталій здолав четвертого сіяного Отто Віртанена (93), у другому – відомого француза Бенуа Пера (422).
Для Сачка це був перший турнір у новому сезоні.