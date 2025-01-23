Сачко здолав колишню 18-ту ракетку світу на турнірі у Франції
Український тенісист Віталій Сачко (417) здобув ще одну перемогу на хардовому "челенджері" у Кемпері, Франція.
В матчі другого кола українець у непростому поєдинку здолав відомого француза Бенуа Пера (422). Матч тривав 2 години 17 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:7(6), 6:3.
Українець 4 рази подав навиліт і припустився 5 подвійних помилок. У суперника було 18 ейсів і 7 подвійних. Сачко реалізував 5 з 9 брейк-пойнтів, Пер – 3 з 7.
ATP Challenger Tour 125
Кемпер, Франція, хард (зал)
Призовий фонд – €181,250
Друге коло
Віталій Сачко (Україна, Q) – Бенуа Пер (Франція, WC) 6:3, 6:7(6), 6:3
Відзначимо, що 35-річний Бенуа Пер досягав 18 стрічки світового рейтингу, на його рахунку 3 титули ATP в одиночному розряді.
У першому колі Віталій здолав четвертого сіяного Отто Віртанена (93).
Наступним суперником Сачка в Кемпері буде ще один француз Маттео Мартіно (215).