Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сачко здолав колишню 18-ту ракетку світу на турнірі у Франції

Володимир Клепач — 23 січня 2025, 23:42
Сачко здолав колишню 18-ту ракетку світу на турнірі у Франції
Віталій Сачко
ATP

Український тенісист Віталій Сачко (417) здобув ще одну перемогу на хардовому "челенджері" у Кемпері, Франція.

В матчі другого кола українець у непростому поєдинку здолав відомого француза Бенуа Пера (422). Матч тривав 2 години 17 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:7(6), 6:3.

Українець 4 рази подав навиліт і припустився 5 подвійних помилок. У суперника було 18 ейсів і 7 подвійних. Сачко реалізував 5 з 9 брейк-пойнтів, Пер – 3 з 7.

ATP Challenger Tour 125
Кемпер, Франція, хард (зал)
Призовий фонд – €181,250
Друге коло

Віталій Сачко (Україна, Q) – Бенуа Пер (Франція, WC) 6:3, 6:7(6), 6:3

Відзначимо, що 35-річний Бенуа Пер досягав 18 стрічки світового рейтингу, на його рахунку 3 титули ATP в одиночному розряді.

У першому колі Віталій здолав четвертого сіяного Отто Віртанена (93).

Наступним суперником Сачка в Кемпері буде ще один француз Маттео Мартіно (215).

Віталій Сачко Бенуа Пер

Віталій Сачко

Став відомий склад України на матч Кубку Девіса проти Туніса
Рейтинг ATP: Сачко, Урсу та Джавакян опустилися, Марченко – піднявся
Приходько вийшов у півфінал Челленджера в Італії, Сачко зупинився у чвертьфіналі
Сачко програв у першому колі Челленджера в Італії
Приходько та Сачко пробилися до основної сітки Челленджера в Італії

Останні новини