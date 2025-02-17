Стало відомо, коли Світоліна, Костюк та Ястремська зіграють матчі другого кола у Дубаї

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська 18 лютого продовжать свої виступи на турнірі WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, який проходить у Дубаї.

У третій ігровий день змагань відбудуться матчі другого кола одиночного розряду.

Розклад матчів за участю українських тенісисток

Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай, ОАЕ

WTA 1000, хард

Друге коло одиночного розряду

10:30*. Марта Костюк (21, Україна) – Софія Кенін (56, США), корт Court 3, 2-м запуском, після матчу Мертенс – Бадоса.

10:30*. Даяна Ястремська (48, Україна) – Анастасія Потапова (33, -), корт Court 2, 2-м запуском, після матчу Шнайдер – Носкова.

12:00*. Еліна Світоліна (24, Україна) – Клара Таусон (38, Данія), корт Court 1, 3-м запуском, після матчу Самсонова – Пегула.

*орієнтовний час початку за Києвом

Нагадаємо, що раніше Ангеліна Калініна (51) поступилася Вікторії Азаренко (34, -) у матчі першого кола турніру в Дубаї.