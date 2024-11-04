Кіченок і Остапенко зіграють проти Сє Шувей і Мертенс: розклад матчів Підсумкового турніру WTA

4 листопада українська тенісистка Людмила Кіченок продовжить виступи на Підсумковому турнірі WTA, який відбувається в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

У 2-му турі групового раунду змагань парного розряду українка та її напарниця Олена Остапенко з Латвії зіграють проти третього сіяного тандему Сє Шувей (Тайвань) / Елізе Мертенс (Бельгія)

Зустріч запланована останнім 4-м запуском. Матч розпочнеться після гри Аріна Сабалєнка – Жасмін Паоліні, орієнтовний час початку – 18:30 за Києвом.

Розклад 3-го дня

12:00

[6] Ніколь Меліхар-Мартінес (США) / Еллен Перес (Австралія) – [8] Катерина Синякова (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США)

Не раніше 14:30

[5] Єлєна Рибакіна (Казахстан) – [7] Чжен Ціньвень (Китай)

Не раніше 17:00

[1] Аріна Сабаленка – [4] Жасмін Паоліні (Італія)

Наступний матч

[1] Людмила Кіченок (Україна) / Альона Остапенко (Латвія) – [3] Сє Шувей (Тайвань) / Елізе Мертенс (Бельгія)

В першому турі Кіченок і Остапенко поступилися у трьох сетах дуету Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд.