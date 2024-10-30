Відбулось жеребкування Підсумкового турніру WTA в парному розряді, де зіграє Людмила Кіченок

Відбулося жеребкування Підсумкового турніру WTA у парному розряді, де зіграє українська тенісистка Людмила Кіченок.

Люда і її напарниця Олена Остапенко з Латвії, які посіяні під першим номером, потрапили до Зеленої групи, де також зіграють третій сіяний дует Сє Шувей/Елізе Мертенс (Китайський Тайбей/Бельгія), шості сіяні Ніколь Мелікар-Мартінес/Еллен Перес (США/Австралія), а також восьмий сіяний тандем Катерина Синякова/Тейлор Таунсенд (Чехія/США)

Результати жеребкування

Зелена Група

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія, 1)

Сє Шувей/Елізе Мертенс (Китайський Тайбей/Бельгія, 3)

Ніколь Мелікар-Мартінес/Еллен Перес (США/Австралія, 6)

Катержина Синякова/Тейлор Таунсенд (Чехія/США, 8)

Біла група

Габріела Дабровскі/Ерін Раутліфф (Канада/Нова Зеландія, 2)

Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія, 4)

Керолайн Доулхайд/Дезіре Кравчик (США, 5)

Чжань Хаоцін/Вероніка Кудерметова (Китайський Тайбей/-, 7)

Відзначимо, що Людмила Кіченок і Олена Остапенко брали участь у Підсумкового турніру WTA у 2022 році, тоді вони дійшли до півфіналу. Цього року цей дует виграв US Open, а також титул на турнірі WTA 500 в Істборні. На Australian Open і в Чарльстоні вони дійшли до фіналу.

Також відбулось жеребкування Підсумкового турніру WTA в одиночному розряді.