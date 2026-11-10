Боєць ММА шокував публіку атакою з обертом на 360 градусів: відео зібрало мільйони переглядів

У змішаних єдиноборствах стався ефектний епізод, який миттєво привернув увагу користувачів соцмереж. Боєць Даніель Трехо виконав незвичайну атаку з повним обертом на 360 градусів під час головного поєдинку турніру Fusion Fight League у Міссулі.

Суперником американця був Брейден Петерсон. Під час бою Трехо здивував глядачів акробатичним прийомом, розвернувшись навколо власної осі перед атакою.

Відео цього моменту швидко розлетілося мережею, а лише у соцмережі X зібрало кілька мільйонів переглядів.

Big man hit a flying 360 ground and pound 😭 https://t.co/vEplWUBYed — Happy Punch (@HappyPunch) November 7, 2026

Втім, ефектний трюк не допоміг Трехо здобути перемогу. Петерсон зумів перехопити ініціативу та у другому раунді змусив суперника здатися за допомогою гільйотини.

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Раніше повідомлялося, що боєць ММА епічно принизив суперника під час бою, виконавши незвичний прийом.