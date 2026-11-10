Боєць ММА шокував публіку атакою з обертом на 360 градусів: відео зібрало мільйони переглядів
У змішаних єдиноборствах стався ефектний епізод, який миттєво привернув увагу користувачів соцмереж. Боєць Даніель Трехо виконав незвичайну атаку з повним обертом на 360 градусів під час головного поєдинку турніру Fusion Fight League у Міссулі.
Суперником американця був Брейден Петерсон. Під час бою Трехо здивував глядачів акробатичним прийомом, розвернувшись навколо власної осі перед атакою.
Відео цього моменту швидко розлетілося мережею, а лише у соцмережі X зібрало кілька мільйонів переглядів.
Втім, ефектний трюк не допоміг Трехо здобути перемогу. Петерсон зумів перехопити ініціативу та у другому раунді змусив суперника здатися за допомогою гільйотини.
Раніше повідомлялося, що боєць ММА епічно принизив суперника під час бою, виконавши незвичний прийом.