Фанати Валансьєна увімкнули під час матчу свого клубу циркову музику: команді вдалося врятувати від поразки
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Вболівальники французького Валансьєна знайшли незвичний спосіб висловити невдоволення результатами своєї команди.
Під час матчу проти Орлеана фанати увімкнули на трибунах циркову музику, висміюючи виступи футболістів, які опинилися лише на 15-му місці в третьому за силою дивізіоні Франції.
Втім, схоже, незвичайний протест став додатковою мотивацією для господарів.
Поступаючись із рахунком 0:2, Валансьєн зумів переломити хід зустрічі та вирвати нічию.
Таким чином, футболісти не дозволили завершити матч ще одним приводом для насмішок з боку власних уболівальників.
Раніше повідомлялося, що у Канаді футболіст штовхнув болбоя і отримав за це вилучення. Хлопець дико радів покаранню гравця.