Фанати Валансьєна увімкнули під час матчу свого клубу циркову музику: команді вдалося врятувати від поразки

Вболівальники французького Валансьєна знайшли незвичний спосіб висловити невдоволення результатами своєї команди.

Під час матчу проти Орлеана фанати увімкнули на трибунах циркову музику, висміюючи виступи футболістів, які опинилися лише на 15-му місці в третьому за силою дивізіоні Франції.

Втім, схоже, незвичайний протест став додатковою мотивацією для господарів.

Поступаючись із рахунком 0:2, Валансьєн зумів переломити хід зустрічі та вирвати нічию.

Таким чином, футболісти не дозволили завершити матч ще одним приводом для насмішок з боку власних уболівальників.

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Раніше повідомлялося, що у Канаді футболіст штовхнув болбоя і отримав за це вилучення. Хлопець дико радів покаранню гравця.