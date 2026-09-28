Футболіст із найдовшим волоссям у світі заробив на собі два вилучення, допомігши команді розгромно перемогти

У матчі Ліги націй КОНКАКАФ збірна Антигуа і Барбуди розгромила Ангілью, але головним героєм курйозної історії стали не автори голів.

У центрі уваги опинився 36-річний півзахисник Ангільї Едан Скіпіо, якого називають футболістом із найдовшим волоссям у сучасному футболі.

Скіпіо вийшов на поле у другому таймі та одразу привернув увагу своєю неймовірною зачіскою. Довжина його волосся сягає приблизно 150 сантиметрів. Фактично під час матчу футболісту доводилося бігати зі своєрідним "шлейфом" із довгих кіс.

Втім, незвична зачіска створила проблеми не лише самому Скіпіо. Гравці Антигуа і Барбуди кілька разів намагалися зупинити його проходи за допомогою дуже незвичного прийому — просто хапали суперника за волосся.

🚨 Ayer Antigua y Barbuda 🇦🇬 goleó 5-0 a Anguila 🇦🇮, pero lo curioso es que los ganadores sufrieron 2 expulsiones por el mismo motivo: jalarle la cabellera al gran Aedan Scipio, el hombre de las trenzas en Anguila



Video de @SportakCZpic.twitter.com/xKMjjz0Gwa — Ienzo Duarte (@ienzoduarte) September 27, 2026

Арбітр не залишив такі епізоди без покарання. У підсумку футболісти Антигуа і Барбуди отримали два вилучення саме після грубих фолів проти Скіпіо. Попри це, їхня команда все одно довела матч до розгромної перемоги 5:0, а Ангілья догравала зустріч у більшості.

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Раніше повідомлялося, що в Болівії воротар домовився із суперником про фейр-плей, однак нападник все одно забив гол у порожні ворота.