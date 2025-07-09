Показала свою натуру: російська тенісистка з'явилася на пресконференції Вімблдону із пляшкою пива

"Нейтральна" тенісистка Анастасія Павлюченкова вкотре нагадала, що у спорті важлива не лише гра, а й поведінка поза кортом.

Після поразки в чвертьфіналі Вімблдону від американки Аманди Анісімової (1:6, 6:7(9)) російська тенісистка потрапила у скандал, що вже облетів соцмережі та тенісні медіа.

Щойно завершивши матч, Павлюченкова вирушила на обов’язкову пресконференцію. І саме тут увагу журналістів привернула не стільки її гра, як її поведінка.

Перед тим як сісти за мікрофон, Анастасія спокійно хильнула з пляшки пива, яку потім намагалася приховати під столом. Утім, камери вже зафіксували цей момент, і відео швидко розлетілося мережею, спричинивши хвилю обговорень.

Нагадаємо, напередодні Вімблдон публічно висміяв Ігу Швьонтек за недотримання "білого дрескоду" під час матчу.