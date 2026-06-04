Віландер: Костюк грає занадто швидко для Андрєєвої

Колишня перша ракетка світу та експерт телеканалу Eurosport Матс Віландер поділився очікуваннями від матчу між Мартою Костюк та Міррою Андрєєвою у півфіналі Ролан Гаррос-2026.

"Костюк – чудова гравчиня, без сумніву. Андрєєва поставить перед нею чимало запитань, тому що вона грає дуже розумно. Тож якщо Костюк не вистачить терпіння, це може стати проблемою.

Але якщо Марта зможе нав'язати свою гру, то, на мою думку, вона грає трохи занадто швидко для Андрєєвої. Мені здається, що Костюк б'є по м'ячу сильніше та діє більш агресивно. На мою думку, її стиль гри може виявитися занадто потужним для Андрєєвої. Це мої початкові думки щодо цього протистояння", – сказав Віландер.