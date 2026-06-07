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Перші сіяні стали переможницями жіночого парного розряду на Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 7 червня 2026, 13:55
Перші сіяні стали переможницями жіночого парного розряду на Ролан Гаррос
Катерина Синякова (справа) і Тейлор Таунсенд
Getty images

Лідерки посіву, чешка Катерина Синякова та американка Тейлор Таунсенд стали чемпіонками в парному розряді на Ролан Гаррос. У вирішальному матчі вони перемогли другий сіяний дует Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія).

Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 7:5.

У другій партії Даніліна і Крунич лідирували 4:1, однак не зуміли втримати перевагу.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Фінал парного розряду, 7 червня

Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США)  Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія) 6:2, 7:5

Для Синякової та Таунсенд це третій спільний трофей на турнірах Grand Slam. Чешка з іншими напарницями має у своєму активі ще 8 титулів мейджорів.

Нагадаємо, напередодні перший сіяний чоловічий дует виграв парні змагання на Ролан Гаррос. У жіночому одиночному розряді переможницею стала росіянка Мірра Андрєєва.

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Ролан Гаррос Катерина Синякова Тейлор Таунсенд

Катерина Синякова

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