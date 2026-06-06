Гранольєрс і Себальос захистили титул чемпіонів Ролан Гаррос у парному розряді
Марсель Гранольєрс і Орасіо Себальос
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Іспанець Марсель Гранольєрс разом із аргентинцем Орасіо Себальосом другий сезон поспіль стали переможцями Ролан Гаррос у чоловічому парному розряді. У вирішальному матчі перший сіяний дует обіграв других номерів посіву, фіна Харрі Хеліоваару та британця Генрі Паттена.
Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.
Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Фінал парного розряду, 6 червня
Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина) – Харрі Хеліоваара (Фінляндія)/Генрі Паттен (Велика Британія) 6:4, 6:2
Гранольєрс і Себальос здобули третій спільний трофей на турнірах Grand Slam. Рік тому вони тріумфували у Парижі, а у вересні здобули титул на US Open.
Нагадаємо, що у фіналі одиночного розряду у чоловіків 7 червня зустрінуться німець Александр Звєрєв та італієць Флавіо Коболлі.
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