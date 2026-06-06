Гранольєрс і Себальос захистили титул чемпіонів Ролан Гаррос у парному розряді

Іспанець Марсель Гранольєрс разом із аргентинцем Орасіо Себальосом другий сезон поспіль стали переможцями Ролан Гаррос у чоловічому парному розряді. У вирішальному матчі перший сіяний дует обіграв других номерів посіву, фіна Харрі Хеліоваару та британця Генрі Паттена.

Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

Roland Garros – Grand Slam Париж, Франція, грунт Призовий фонд: €25,940,000

Фінал парного розряду, 6 червня

Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина) – Харрі Хеліоваара (Фінляндія)/Генрі Паттен (Велика Британія) 6:4, 6:2

Гранольєрс і Себальос здобули третій спільний трофей на турнірах Grand Slam. Рік тому вони тріумфували у Парижі, а у вересні здобули титул на US Open.

Нагадаємо, що у фіналі одиночного розряду у чоловіків 7 червня зустрінуться німець Александр Звєрєв та італієць Флавіо Коболлі.