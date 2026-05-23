Ролан Гаррос 2026

Теніс Ролан Гаррос

Перша ракетка Франції знявся з Ролан Гаррос-2026

Станіслав Матусевич — 23 травня 2026, 17:37
Артур Фіс
Перша ракетка Франції, 21-річний Артур Фіс (19), знявся з домашнього турніру Grand Slam, Ролан Гаррос-2026.

Про це повідомляє Daily Express.

Французький тенісист раптово переніс свою передтурнірну пресконференцію на більш ранній час і повідомив під час неї, що не зможе взяти участь у грунтовому мейджорі. Два тижні тому Фіс відмовився від продовження боротьби в стартовому сеті першого кола Мастерсу в Римі через травму стегна й не встиг відновитися.

Вдень 23 травня Фіс мав провести тренувальний сет зі своїм співвітчизником Гаелем Монфісом, проте замість цього зробив заяву про своє зняття зі змагань. 

Минулого сезону Артур не зумів дограти Ролан Гаррос до кінця, відмовившись від подальших виступів після переможного матчу другого кола через стресовий перелом хребта.

