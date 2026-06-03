Останнім півфіналістом Ролан Гаррос став 104 номер світового рейтингу
Італійський тенісист Маттео Арнальді (104) став останнім півфіналістом Ролан Гаррос. У чвертьфіналі він переміг завдяки відмові від боротьби свого співвітчизника Маттео Берреттіні (105) у другій партії за рахунку 7:5, 5:2.
Берреттіні у другій партії брав медичний таймаут через проблеми з лівим стегном і зрештою змушений був знятися.
Маттео Арнальді (Італія) – Маттео Берреттіні (Італія) 7:5, 5:2, відмова Берреттіні
Суперники раніше не зустрічалися. У півфіналі Арнальді зіграє зі співвітчизником Флавіо Коболлі (14).
Арнальді став найбільш низькорейтинговим учасником чоловічого півфіналу Ролан Гаррос із 1997 року. Поєдинок із Коболлі стане першим в історії італійським півфіналом на турнірах Grand Slam в історії.
Нагадаємо, що у першому півфіналі зустрінуться чех Якуб Меншик (27) та німець Александр Звєрєв (3).