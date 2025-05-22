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Відомий італійський тенісист пропустить Ролан Гаррос-2025

Олег Дідух — 22 травня 2025, 12:38
Відомий італійський тенісист пропустить Ролан Гаррос-2025
Маттео Берреттіні
instagram.com/matberrettini

Іменитий італійський тенісист Маттео Берреттіні (№28 АТР) пропустить Ролан Гаррос-2025.

Про це повідомляє Eurosport.

Причиною пропуску є проблеми з животом, які турбують 29-річного спортсмена уже протягом декількох тижнів. Італійський тенісист сподівається повернутися в гру в червні під час трав’яного сезону.

Таким чином, Берреттіні пропустить Ролан Гаррос вчетверте поспіль. Востаннє він виступав на Мейджорі в Парижі у 2021 році, коли дістався чвертьфіналу, що є його найкращим результатом на турнірі.

Таким чином, у чоловічій сітці Ролан Гаррос-2025 буде щонайменше три лакі-лузера. Окрім Берреттіні, з турніру знялися два бельгійці – Давід Гоффен і Рафаель Коліньйон.

Раніше українка Дар’я Снігур не зуміла пробитися до фіналу кваліфікації Ролан Гаррос.

Берреттіні Ролан Гаррос травма

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